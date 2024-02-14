Mersin'de Yağmur ve Hortum - Son Dakika
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Mersin'de Yağmur ve Hortum

Mersin\'de Yağmur ve Hortum

Mersin'de yağmur etkili olurken, Tisan Adası açıklarında hortum oluştu. Kent genelinde kuvvetli sağanak ve Silifke ilçesinde dolu yağışı görüldü. Hortumun meydana geldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

14.02.2024 14:24  Güncelleme: 14:25
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MERSİN'de yağmur etkili olurken, Tisan Adası açıklarında hortum oluştu.

Meteoroloji'nin uyardığı Mersin, yağışlı havanın etkisine girdi. Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak etkili olurken, Silifke ilçesinde ise dolu yağışı görüldü. Tisan Adası açıklarında da hortum oluştu. Hortumun meydana geldiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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