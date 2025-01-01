Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde yangın çıkan 2 evde hasar oluştu.
Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi'ndeki evin 2. katında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi'ndeki N.Y'ye ait evde çıkan yangına da müdahale eden ekipler alevleri söndürdü.
Evlerde, yangınlar nedeniyle hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Yangın: İki Ev Zarar Gördü - Son Dakika
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