Mersin'de Yanlış Bilgi Yayanlar Gözaltında

Mersin'de "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim'de sosyal medya hesaplarında yurtta kalan bir kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönünde asılsız paylaşımlar yapanlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin kimliği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Y.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yurtta kalan kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirmiş, iddiayı yayan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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