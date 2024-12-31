Mersin\'de Yazlık Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

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MERSİN'de yazlık olarak kullanılan ahşap yayla evi, yangında kullanılamaz hale geldi.

Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Arslanköy Yaylası'da Kazım Y.'ye ait yazlık ahşap ev, akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hareket eden itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşmakta zorluk çekti. Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği ahşap yayla evi, yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangına evin yakınında yakılan piknik ateşinin neden olduğu iddia edilirken, soruşturma devam ediyor.