Mersin'de Yeni Nesil Mentorluk Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Yeni Nesil Mentorluk Programı Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Toros Üniversitesi'nde düzenlediği 'Sektör Kampüste: Yeni Nesil Mentorluk Programı' ile üniversite öğrencilerini iş dünyasının önemli isimleriyle buluşturdu. Etkinlikte öğrenciler sektörel beklentileri ve yetkinlikleri öğrenme fırsatı yakaladı.

03.05.2025 10:31  Güncelleme: 10:48
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin Toros Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği "Sektör Kampüste: Yeni Nesil Mentorluk Programı"nda, üniversite öğrencileri ile sektörün önde gelen isimleri bir araya geldi. Öğrenciler, iş dünyasının güncel beklentilerini ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri doğrudan sektör temsilcilerinden öğrenme fırsatı yakaladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin düzenlediği Sektör Kampüste: Yeni Nesil Mentorluk Programı yoğun ilgi gördü. Toros Üniversitesi ev sahipliğinde, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte, üniversite öğrencileri ile sektörün önde gelen isimleri buluştu.

Teorik bilgi pratik deneyimle buluştu

Program kapsamında üniversitede alınan teorik eğitimler, sektör profesyonellerinin deneyimleriyle desteklendi. Öğrenciler, iş dünyasının güncel beklentilerini ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri doğrudan sektör temsilcilerinden öğrenme fırsatı yakaladı. Etkinlikte ayrıca gençlerin kariyerleri için yol haritası oluşturmalarına yardımcı olacak teknikler paylaşıldı ve sektörün gelecek vizyonuna yönelik değerlendirmeler yapıldı. Öğrenciler ve sektör temsilcileri arasında 'networking' fırsatları oluşturularak güçlü bağlantılar kuruldu.

İş dünyası ve gençler memnun

Etkinliğe katılan işverenler, gençlerin beklenti ve isteklerini yakından görme ve onları daha iyi anlama fırsatı bulduklarını belirtti. Öğrenciler ise staj ve kariyer fırsatlarını doğrudan sektör temsilcileriyle konuşabilmenin avantajını yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliğe, BN Hotel Thermal and Wellness İnsan Kaynakları Müdürü Ebru Boymul, KIA Öztopraklar Satış ve Pazarlama Koordinatörü Ender Önal, Atako Taşımacılık İnsan Kaynakları Müdürü Gönül Gürdal, Beybolat Tarım Makinaları Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Korhan Gündeşli, Mersin Sistem Özel Tıp Hizmetleri Merkezi İnsan Kaynakları Müdürü Mine Gül ve NEW Yurtdışı Eğitim Kurucusu Nilüfer Sabancı ve Roxxis Media Kurucusu Berat Yeşilkendir katıldı.

"Amacımız köprü kurmak"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, programla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu programla üniversite ile sanayi arasında sağlam bir köprü kurmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin teorik bilgilerini sektörün deneyimli profesyonelleriyle pratiğe dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

Özada, bu tür etkinliklerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve gelecekte daha fazla sektör temsilcisinin katılımıyla genişletileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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