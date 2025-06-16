Mersin'de YKS Öncesi Öğrencilere Rehberlik Desteği - Son Dakika
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Mersin'de YKS Öncesi Öğrencilere Rehberlik Desteği

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16.06.2025 10:04  Güncelleme: 10:52
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Mersin\'de YKS Öncesi Öğrencilere Rehberlik Desteği
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere sınav kaygısını azaltacak önerilerde bulundu. Rehberlik öğretmenleri, öğrencilerin psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını korumaları için çeşitli tavsiyeler sundu.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi Rehberlik Birimi öğretmenleri, 21-22 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınav kaygısını azaltacak önerilerde bulundu. Rehberlik Öğretmeni Rukiye Türk, sınava sayılı günler kala öğrencilerin hem psikolojik hem de fizyolojik sağlıklarının önemine vurgu yaparak, son hafta çalışma düzenine ilişkin tavsiyeler verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren MERCİ Danışmanlık Merkezi, 21-22 Haziran'da gerçekleşecek YKS'ye girecek öğrencilere yönelik sınav öncesi rehberlik desteğini sürdürüyor. MERCİ'nin uzman rehberlik birimi, öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak, sınav sürecini daha verimli ve sakin geçirmelerini sağlamak amacıyla tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel olarak dengede kalmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken rehberlik birimi öğretmenlerinden Rukiye Türk, sınav başarısının yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda motivasyon ve doğru stratejilerle de yakından ilişkili olduğunu vurguladı.

"Sınav günü elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza odaklanmak çok önemli"

Türk, sınav yaklaştıkça heyecan duymanın son derece doğal olduğunu ve bunun öğrencilerin gösterdiği çabanın bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların öğrencileri bu noktaya taşıdığını aktaran Türk, "Şimdi ektiğimiz fidanların meyvelerini toplama zamanı. Bu süreçte başarının yalnızca bir bilgi değil, inanç ve öz disiplinle ilgili olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Her bir öğrencinin yeteneklerini hatırlaması, farklı güçlü yanlarını görmeleri çok kıymetli. Bunu sınavda ortaya koyabilmeleri çok önemli. Sadece bu sınavın anlık bir sonuç değil, aynı zamanda öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu hatırlamak gerekiyor. Sınav günü elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza odaklanmak çok önemli" dedi.

"Son süreçte deneme sınavları çözmek çok önemli"

Hataların öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu belirten Türk, öğrencilerin sonuçlar ne olursa olsun çabalarıyla gurur duymaları gerektiğini belirtti. Ayrıca sınava az bir zaman kala çalışma planı oluşturmanın önemine değinen Türk, öğrencilerin zayıf oldukları konulara öncelik vererek günlük programlar hazırlamalarını tavsiye ederek, "Zayıf olduğunuz konulara zaman ayırmak, eksik kapatmak çok kıymetli. Bu son süreçte baktığınız eski notlarınız kısa süreli belleğinizde bulunacak ve oradan bilgiyi çekmek daha kolay olacak. Son süreçte deneme sınavları çözmek çok önemli. Hem zaman ve stres yönetimini öğrenmiş oluyoruz hem de hata yaptığımız, boş bıraktığımız soruların doğru cevaplarına ulaşarak hatalardan öğreniyoruz. Lütfen ders çalışırken düzenli aralar vermeyi unutmayın. 50 dakikayı aşmayacak şekilde ara vermeniz gerekiyor. Çalışmalarınızı da aralarınızı da kısa tutun" diye konuştu.

"Her gün sınava uyanırmışçasına, sınava gidecekmiş gibi hareket edin"

Fizyolojik sağlığa da dikkati çeken Türk, sınav öncesinde sağlıklı beslenmenin, bol su içmenin ve yeni yiyeceklerden kaçınmanın önemini vurguladı. Uyku düzeninin sınav günüyle uyumlu hale getirilmesini öneren Türk, kaliteli uykunun konsantrasyon ve öğrenme kapasitesini artırdığını söyleyerek, "Stresli bir süreçtesiniz, bu çok normal ama bu stresi azaltmak adına küçük yürüyüşler, basit egzersizler, meditasyonlar yapın. Ağır sporlardan uzak durun. Sınav gününü planlayın. Her gün sınava uyanırmışçasına, sınava gidecekmiş gibi hareket edin. Sınav belgeleriniz hazır olsun. Sınava gireceğiniz okula ulaşımın nasıl olacağını gözden geçirin. Ne olursa olsun pozitif kalın. Size stres oluşturan insanlardan ve ortamlardan uzak durmaya çalışın" ifadelerini kullandı.

"Bütün YKS öğrencilerine sınavda başarılar diliyorum"

Son olarak öğrencilerin pozitif kalmaya çalışmalarının önemini vurgulayan Türk, sınav anında sorularla gereğinden fazla zaman harcamamaları gerektiğini söyledi. Sınav günü fizyolojik yapıyı olumsuz etkileyebilecek yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini hatırlatan Türk, "Kendinize güvenin, olumlu düşünün ve başaracağınıza inanın. Şimdiden hem MERCİ bünyesinde destek olduğumuz öğrencilere hem de bütün YKS öğrencilerine sınavda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de YKS Öncesi Öğrencilere Rehberlik Desteği - Son Dakika

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