Mersin'de Yörüklerin Yolları Karla Mücadeleyle Açıldı - Son Dakika
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Mersin'de Yörüklerin Yolları Karla Mücadeleyle Açıldı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Yörüklerin yolları, belediye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla açıldı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, ulaşım sorunları ve okul servislerinin aksamaması için yapılan çalışmalardan memnun.

31.12.2024 13:26  Güncelleme: 13:36
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Mersin'de karla mücadele, Yörüklerin kapanan yolları açıldı

MERSİN - Sahil şehri Mersin'in bin 200 rakım üzerindeki bir çok bölgesi yeni yıl öncesinde karla kaplandı. Özellikle Erdemli İlçesinde bin rakım üzerinde etkili olan karla ulaşım sorunu yaşayan hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin yolları da ekiplerin yoğun mesaisiyle açıldı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Mersin'in yüksek rakımlarında 2 gün süreyle etkili oldu. Kar yağışı sonrası bin rakım üzerindeki bir çok kırsal mahalle beyaza büründü. Yer yer 20-30 santime ulaşan kar kalınlığı nedeniyle hayvancılık yapan Yörüklerin yolları da kapandı. Erdemli Belediyesi Fen İşleri ekipler, 2 bin rakıma kadar geniş sahada iş makineleri ile yoğun çalışma yürüterek tali yolları açtı.

Hayvancılıkla uğraşan Metin Böcülü, "Yol kapalı olduğunda en büyük sorun burada okula giden çocuklara servis gelemiyor. Daha sora yem saman ihtiyaçları oluyor" dedi.

6. sınıf öğrencisi Halil Böcülü de, "Ailem hayvancılık yapıyor. Bende onlara yardımcı oluyorum. Yollarımız kapanmıştı. O yüzden servis gelemiyordu. Belediye ekiplerimiz yolu açtı. Artık okula da gidebileceğiz" şeklinde konuştu.

Güzeloluk Muhtarı İbrahim Doğan ise "Dün öğleden sonra başlayan kar yağışı Güzeloluk köyümüzde yaklaşık köy merkezde 5-6 santimetre yukarı doğru hayvancılarımızın olduğu yerde 15-20 santimetre kar oluştu. Hayvancılarımızın yolları kapandı. Erdemli Belediyesinden destek istedik, sağ olsunlar onlarda iş makinelerini gönderdiler, hayvancılarımızın yollarını açıyoruz "diye konuştu.

Yörüklerden Selçuk Göktepe de "Dün gece köyümüze kar yağdı. Yollarımız kapandı hayvanlarımız susuzdu. Belediyeden Mustafa Kara başkanımızdan yardım istedik. Ekibi gönderdi sağ olsun. Hayvanlarımın suyunu götürüyorum"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Yörüklerin Yolları Karla Mücadeleyle Açıldı - Son Dakika

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