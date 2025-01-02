Mersin'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü sevinç ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nda milletin, imkansızlıklar içerisinde gücünü dünyaya gösterdiğini anlatan Topsakaloğlu, "Bağımsızlık destanı yazan Mersinliler, varoluş mücadelesinde milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün davranmayacağını herkese ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

Kaymakam Topsakaloğlu, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinde destan yazanları saygı, rahmet ve minnetle andığını kaydetti.