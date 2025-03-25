Mersin'in 'Monday Talks' Projesi OIDP 2025 Ödülleri Finaline Kaldı - Son Dakika
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Mersin'in 'Monday Talks' Projesi OIDP 2025 Ödülleri Finaline Kaldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Monday Talks' projesi, kadınların toplumsal hayata katılımını artırma amacıyla gerçekleştirilen bir buluşma serisidir. Proje, dünya çapında en iyi toplumsal cinsiyet projeleri arasında finale kaldı.

25.03.2025 10:02  Güncelleme: 11:40
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılından bu yana kentte yaşayan kadınları, kadın dernek ve toplulukları ile akademisyenleri bir araya getirdiği "Monday Talks" (Pazartesi Buluşmaları) projesi, dünya çapında yerel yönetimler için en prestijli ödüllerden OIDP 2025 Ödülü'nde finale kalmaya hak kazandı.

Barselona'da düzenlenen ve dünya genelinde 37 ülke ve dört kıtadan 108 yerel ve bölgesel hükümetin 137 projeyle katıldığı yarışmada; Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu Monday Talks, 'Gender and Care' yani 'Toplumsal Cinsiyet ve Bakım' kategorisinde en iyi projeler arasında gösterildi. OIDP 2025 Ödülleri'nin kazananları, 28 Mart'tan sonra yapılacak değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak.

Katılımcı demokrasiye yenilikçi bir model

OIDP (Katılımcı Demokrasi için Yerel Yönetimler Gözlemevi) tarafından verilen ödül, vatandaşların karar alma süreçlerine aktif katılımını teşvik eden yenilikçi projeleri ödüllendiriyor. Monday Talks ise yerel yönetimlerin kadınların ve dezavantajlı grupların sesini daha güçlü duyurabilmesi için nasıl etkin bir rol oynayabileceğini gözler önüne seriyor.

Proje, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılından bu yana sürdürülen Pazartesi Buluşmaları'nın uluslararası bir açılımı olarak ortaya çıktı. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve aktivistleri bir araya getiren bu buluşmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal politikalar üzerine yenilikçi çözümler geliştirilmesini sağlıyor.

Mersin Büyükşehir'in katılımcı belediyecilik anlayışı küresel anlamda ses getiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadınların toplumsal hayata daha aktif katılımını destekleyen projeleriyle Türkiye'de yerel yönetimler arasında fark yaratırken, Monday Talks ile bu başarısını küresel arenaya da taşıyor. Projenin finale kalması, Mersin'in katılımcı yönetim ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında dünya çapında örnek gösterilen belediyelerden biri haline geldiğini kanıtlıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, yarışmada finale kalmalarıyla ilgili değerlendirme yaparak, "Bizim için çok mutluluk verici bir çalışma oldu. Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlem Evi; İspanya Barselona'da kurulmuş. Bizim kadınlarla yaptığımız Pazartesi Buluşmaları da finale kalmış birkaç ülkeden biriyiz. Katılımcı demokrasinin örneği olarak gösterilmiş. Bu bizi çok mutlu etti. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi olarak şehirdeki kadınların, kadın derneklerinin ve topluluklarının çalışmalarımıza görüş bildirmesi, katkı vermesi ve izlemesi yaptıklarımızı ifade etmesi, eleştirmesi için ortam oluşturuyoruz. Bizim daha sağlıklı çalışmamızı ve toplumun ihtiyacı olan hizmeti vermemizi sağlıyor. Bu tip iletişimler her iki tarafa da katkıda bulunuyor. Mersin'in kadınları böyle daha mutlu oluyor" dedi.

"Kadınlar, bizimle kendilerini daha güçlü hissediyor"

Son yıllarda yaşanan Covid-19'un yanı sıra deprem, sel gibi doğal afetlerin kadınların daha izole yaşamasına neden olduğunu belirten Dokucu, bu süreçlerin ardından kadınların yeniden rahat bir şekilde sosyalleşebilmesi adına bu buluşmaları başlattıklarını kaydederek, "Etkileşimin yoğun olduğu bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Biz ayaklarına gidiyoruz, onları etkinliklerle bir araya getiriyoruz. Sosyalleşme, toplumun çok büyük bir ihtiyacı. Sosyalleşebilecekleri ortamları sağlıyoruz. Kadınlar arkalarında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni hissettiğinde, bir sürü kadın arkadaşları olduğunda kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Hem aidiyet hem güvenlik duygusu çok önemli. Kadınların da buna ihtiyacı var" diye konuştu.

'https://participate.oidp.net/processes/award2025/f/299/proposals/3574#comments' adresi üzerinden bilginin alınabileceği yarışmaya aynı adres üzerinden oy da verilebiliyor. Vatandaşlar, 28 Mart'a kadar oy verebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'in 'Monday Talks' Projesi OIDP 2025 Ödülleri Finaline Kaldı - Son Dakika

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