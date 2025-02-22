Mersin İtfaiyesi'nden Ermenek'e Eğitim Desteği

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(MERSİN) - Yerinde eğitim programı ile merkeze bağlı 13 ilçede ve grup amirliklerinde eğitimler düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hizmet alanını il dışına da taşıdı. Eğitim ekibi, Karaman'ın Ermenek Belediyesi İtfaiyesi'ne teorik ve uygulamalı olarak beş günlük İtfaiye Temel Er Eğitimi verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ileri müdahalenin yanı sıra önleyici eğitim hizmetleriyle de dikkati çekiyor. Yerinde eğitim programı ile merkeze bağlı 13 ilçede ve grup amirliklerinde eğitimler düzenleyen İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube ekipleri, hizmet alanını il dışına taşıdı. Karaman'ın Ermenek ilçesi itfaiyesinin talebi üzerine beş günlük bir eğitim programı hazırlayan Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, teorik ve uygulamalı olarak İtfaiye Temel Er Eğitimi verdi.

Eğitim programında 'Yangına Müdahale Teknikleri, Tehlikeli Maddelere Müdahale Eğitimi, Yangının Çıkış Sebebinin Araştırılması ve Raporlama Eğitimi, Trafik Kazalarına Müdahale, Araç Yangınlarına Müdahale, Yüksekte Güvenli Çalışma, İleri Düzey Kurtarma Eğitimi, Yüksek Açı Kurtarma Eğitimi, İpli Erişim ve İp Teknikleri Eğitimi ve Yaralı Sedye ile Tahliye Eğitimleri' konu başlıkları yer aldı.

"Mersin İtfaiyesi, her geçen gün güçlenerek bir bölge itfaiyesi konumuna geldi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ATA Eğitim Merkezi'nin hizmete girmesiyle akademik itfaiyeciliği temel alan eğitimler sunan Mersin İtfaiyesi'nin bilimsel ve teknik açıdan daha güçlü bir teşkilat yapısına kavuştuğunu söyleyen Eğitim Amiri Muharrem Çavdar, "Mersin İtfaiyesi, her türlü iklim ve doğa şartlarına karşı daha etkin hizmet verebilmek için, eğitimlerini sürekli geliştiriyor. Ermenek İtfaiyesi'nin talebi üzerine beş günlük bir eğitim programı hazırladık. Mersin İtfaiyesi'nin teknik ve tecrübelerini, Ermenek İtfaiyesi'nde görev yapan meslektaşlarımıza aktardık. Mersin İtfaiye teşkilatı, her geçen gün güçlenerek bir bölge itfaiyesi konumuna geldi" ifadelerini kullandı.