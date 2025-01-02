Mersin, Kurtuluş Günü\'nü Gösteri ile Kutlayacak

Güncel

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde kenti bir gösteriye hazırlıyor.

Gösteri saat 15.00'te Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda gerçekleşecek. Mersin'de son gösterisini 2019 yılında gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibi, 2025 yılının ilk gösterisini Mersin'de gerçekleştirecek. Gösteri öncesi prova uçuşu yapan, SOLOTÜRK ekibi, 1 Ocak'ta gerçekleştirdiği tanıma uçuşu ve ardından yaptığı prova uçuşu ile vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Program kapsamında önce 13.30'da MBB Kent Orkestrası konser verecek, ardından ise MBB Halk Oyunları Ekibi danslarıyla sahne alacak. Saat 15.00'de ise SOLOTÜRK'ün gösteri sunumunun ve gösterisi gerçekleştirilecek.

Haber-Kamera: MERSİN,