Mersin Limanı Genişleme Projesi İle Kapasite Artışı - Son Dakika
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Mersin Limanı Genişleme Projesi İle Kapasite Artışı

Mersin Limanı Genişleme Projesi İle Kapasite Artışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesi'nin tamamlanmasıyla limanın kapasitesinin 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya yükseleceğini açıkladı. Proje ile aynı anda 2 mega konteyner gemisine hizmet verilecek.

06.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesi kapsamında devam eden çalışmalarla ilgili, "Projenin tamamlanması ile Mersin Limanı'nda 2 mega konteyner gemisine aynı anda hizmet verilecek. Limanın kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Mersin Limanı'nda devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, söz konusu limanın 124 hektar alanıyla aynı zamanda ülkenin en büyük yüz ölçümüne de sahip limanı olduğunu belirterek, "Mersin Limanı ülkemizin yüzde 50'sine yakın bir hinterlanda hizmet veriyor. İhracatımızın konteyner yüklerde yüzde 22'si, konvansiyonel yüklerde ise yüzde 7'si Mersin Limanı tarafından gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

'5 KITAYA DOĞRUDAN HİZMET VERİYOR'

Bakan Uraloğlu, Mersin Limanı'nın bugün 2,6 milyon TEU konteyner, 10 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle 5 kıtaya doğrudan hizmet sunduğunun altını çizdi. Limanın 5 binin üzerinde kişiye doğrudan, 30 binden fazla kişiye dolaylı olarak istihdam sağladığını kaydeden Uraloğlu, "Limanımız İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ithalat ve ihracat kapısı olmasının yanında Orta Doğu ülkelerinin transit merkezidir. Yurt içine ve Orta Doğu ülkelerine kara, hava ve demir yolları ile bağlanmıştır. Mersin Limanı, Türkiye'nin önde gelen endüstri şehirleri yanında, Irak, Suriye ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerine en önemli bağlantı noktası konumundadır. Komşu ülkelerin gelişmekte olan yük trafiğinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz" dedi.

'5 BİN KİŞİYE DOLAYLI YOLDAN İŞ İMKANI SUNULACAK'

Bakan Uraloğlu, 2023 yılında Mersin Limanı'nın toplam 31 milyon 454 bin ton yük elleçleyerek Türkiye'nin deniz ticaretinde önemli bir rol üstlendiğini bildirerek, "Türkiye genelinde yük elleçleme miktarı 521 milyon 79 bin ton olarak gerçekleşirken, Mersin Limanı'nın bu toplam içindeki payı yüzde 6 olarak kaydedildi. Mersin Limanı, denizcilik sektöründe stratejik bir konuma sahiptir. 2023 yılında 1 milyon 942 bin TEU konteyner elleçleme başarısıyla dikkat çekmiştir. Ülkemiz genelinde elleçlenen toplam konteyner miktarı 12 milyon 556 bin TEU olarak kaydedilmiş olup Mersin Limanı'nın bu alandaki payı yüzde 15,5'tir. Mersin Limanı'nın performansı göz önünde bulundurulduğunda sektörden daha fazla pay alabilmek için genişleme projesi önem kazanmıştır. Mersin Limanı Genişleme Projesi'nin tamamlanması ile Mersin Limanı'nda 2 mega konteyner gemisine aynı anda hizmet verilecek. Limanın kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacak. Yapılan yatırım Mersin'in kalıcı değeri olacak, 500 kişiye doğrudan 5 bin kişiye ise dolaylı yoldan iş imkanı sunacak. Çalışmaların 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin Limanı Genişleme Projesi İle Kapasite Artışı - Son Dakika

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