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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Pehlivan, ilçedeki programı kapsamında bir araya geldiği Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra adliye ve esnafı ziyaret eden Pehlivan, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde muhtarlarla görüştü.

Pehlivan, Gülnar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlara da ziyarette bulundu.