Mersin Valisi Toros, Çocuklarla Fidan Dikti - Son Dakika
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Mersin Valisi Toros, Çocuklarla Fidan Dikti

Dünya Ormancılık Günü'nde Vali Toros, çocuklarla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

21.03.2025 17:31
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Mersin Valisi Toros, çocuklarla fidan dikti

MERSİN - Mersin'de Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Vali Atilla Toros, etkinliğe katılan çocuklarla birlikte fidan dikti.

Orman Bölge Müdürlüğünce 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Yenişehir ilçesine bağlı Bozön Mahallesi'nde oluşturulan alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Vali Atilla Toros, Mersin'in bereketli toprakları, masmavi denizi, yemyeşil ormanları ile adeta cennetten bir köşe olduğunu belirterek, "Bu doğal zenginlikler içinde en kıymetlilerinden biri de ilimizin toplam arazi varlığının yüzde 53'ünü oluşturan, 835 bin hektarlık orman alanıdır. Bu kapsamda doğal hayatın ve insanlık yaşamının devamı için olmazsa olmaz olan, birer bolluk ve bereket denizi olan, ormanlarımızı koruyor, çoğaltıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, doğayı korumak, aslında geleceği korumaktır. Bir ağaç, sadece toprağa kök salmaz; aynı zamanda geçmişe, bugüne ve geleceğe kök salar. Bu nedenle ağaç, yaşamın özüdür; kökleri geçmişimize, dalları geleceğimize uzanır. 'Dünyanın Lezzeti Ormanda Saklı' diyerek, sadece doğanın değil, geleceğimizin de köklerini burada, bu topraklarda yeşertiyoruz. 21 Mart aynı zamanda, baharın müjdecisi, yeniden doğuşun simgesi Nevruz'dur. Kültürümüzde barışı, sevgiyi ve kardeşliği temsil eden bu anlamlı günde, doğanın yeniden uyanışını bir fidanı toprakla buluşturarak kutluyoruz. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, başta Orman teşkilatımız olmak üzere ağaca ve ormana gönülden bağlı hepimize kutlu olsun" dedi.

"Orman varsa hayat vardır"

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını, bu durumun da ormanların önemini bir kat daha artırdığını söyledi. Ataş, "Omanlar bir ülkenin veya bir milletin malı değil, tüm dünyanın ortak değeridir. Bugün temiz, solunabilir havanın ve içilebilir suyun en önemli depo kaynağı ormanlardır. Ormanlar azaldıkça kaliteli solunabilir havamız ve içilebilir sularımız azalmaktadır. Kısacası orman varsa hayat vardır. Orman, su ve hava yaşam döngüsü içinde birbirine bağlı olan hayatın temel birleştirici unsurlarıdır" diye konuştu. Ataş, bu yıl tesis edilecek ağaçlandırma sahalarına ceviz, badem, alıç, ahlat, fıstık çamı, keçiboynuzu, sumak ve zeytin fidanları dikileceğini kaydetti.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı'nın da konuşma yaptığı törende, çocuklar halk oyunları gösterisi sundu. Konuşmaların ardından Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan alanda başta çocuklar olmak üzere, asker, polis ve zabıtanın yanı sıra kurum müdürleri, gönüllüler ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Protokol üyeleri ile fidan dikimini gerçekleştirilen Vali Atilla Toros, daha sonra alanda anaokulu öğrencilerinin fidan dikimine eşlik etti. Çocuklarla birlikte fidan dikerek, sulamalarına yardım eden Vali Toros, çocuklara fidanı nasıl dikeceklerini anlattı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin Valisi Toros, Çocuklarla Fidan Dikti - Son Dakika

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