Meryem Ceylan\'a Hastane Desteği

Rize'de tedavi gören Meryem Ceylan (72), hastanedeki sağlık personeli ve aile hekiminin gösterdiği ilgi sayesinde moral buldu.

Ceylan, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Talep doğrultusunda hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi Mine Yılmaz, Meryem Ceylan'a tedavi sürecinde refakat etti. Ceylan, hastanedeki tüm işlemleri sırasında gösterilen ilgi ve destek sayesinde moral buldu.

Meryem Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahatsızlığından dolayı hastaneye geldiğini belirterek, "Çok kalabalıktı. Hastanede bir arkadaş beni aile hekimine yönlendirdi. Doktorum benimle ilgilendi. Çok memnun kaldım. Artık hastaneye yalnız da gelebilirim. Buradaki hastane karşılamadaki arkadaşlar bizlere yardımcı oluyor. Allah razı olsun." dedi.

Aile Hekimi Dr. Mehmet İrşad Kuraç ise Ceylan'ın geldiğinde kendisine çeşitli rahatsızlıklarını anlattığını belirterek, "Ancak biz medikal tedaviden önce sosyal yönden destek olmanın önemine inanıyoruz. Hastanemizin ilgili personelleri teyzeye destek olunca iyileşme sürecindeki en önemli gelişmelerden biri de bu oldu. İlaçları elbette kullanıyoruz ancak teyzemizin bize böyle moralli bir şekilde geri dönüş yapması bizim için büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi Mine Yılmaz da hastaneye gelen hastaları güler yüzle karşılayıp işlemlerinde yardımcı olduklarını kaydetti.