Meryem Erkuş\'un Zirve Hedefleri

Ağrı'da yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Meryem Erkuş, Ağrı Dağı'ndan sonra kendisi gibi doğa tutkunu olan kardeşlerini temsilen oyuncak ayıcıklarla Süphan Dağı'nın zirvesine de tırmanmayı başardı.

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nde okuyan 11. sınıf öğrencisi lisanslı sporcu Meryem Erkuş, babasının başkanlığını yaptığı Ağrı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADAK) ile zaman zaman doğa etkinliklerine katılıyor.

Yurdun en yüksek noktası 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın zirvesine, geçen sene oyuncak ayıcıklarla 3 günde tırmanmayı başaran Erkuş, yaz tatilinde de Süphan Dağı'na tırmanmaya karar verdi.

Yurdun en yüksek üçüncü dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı'na doğa tutkunlarıyla tırmanmaya başlayan Erkuş; kar, buzul kütleleri ve kayalık alandan geçerek zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gidiş-dönüş toplam 15 saatlik yürüyüşle etkinliği tamamlayan Erkuş, zirvede kardeşlerini temsilen oyuncak ayıcıklarla fotoğraf çektirip vakit geçirdi.

Ağrı ile Süphan'a çıkmayı başaran Erkuş, şimdi gözünü yurdun en yüksek ikinci zirvesi Cilo Dağı'na çevirdi.

Her zaman yeni zirvelere odaklanıyor

Erkuş, AA muhabirine, dağlara tırmanmayı ve doğada vakit geçirmeyi sevdiğini söyledi.

Bugüne kadar yüksek irtifa olarak Ağrı, Kösedağ ve Aladağlar'a tırmandığını dile getiren Erkuş, Süphan Dağı tırmanışına ilişkin ise "Gece yarısı tırmanışa başladık. Çok zorlu, yorucuydu. Rota çok engebeli. Soğuk ama her şeye rağmen zirveye ulaşmayı başardık. Yanımda bulunan ayıcıklar da küçük kardeşlerimi temsil ediyor. Kardeşlerim de büyüdüğünde bizimle zirve tırmanışı yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Erkuş, doğada vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu, tatilde ders çalışıp kitap okuduğunu anlattı.

Süphan Dağı'nın zirvesinin etkileyici olduğunu aktaran Erkuş, şunları kaydetti:

"Süphan Dağı'nın manzarası çok güzel. Zorluklarla en tepeye ulaşılıyor ama zirvedeki manzara muhteşem. Tırmanışta çok zorlandım. Zirveye 50 metre kala artık yorgunluktan yürüyemiyordum ama zirveye ulaştım. Zirvedeki kar, krater göller, buzullar harikaydı. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı'ya, üçüncü dağ Süphan'a çıkmayı başardım. Hedefimde Cilo Dağı'na tırmanmak kaldı."