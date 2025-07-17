Merzifon\'da Haşere İlaçlama Devam Ediyor

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması devam ediyor.

Kaymakamlık ve İlçe Özel İdaresi koordinesinde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, ilçeye bağlı 30 köyde ilaçlama yaptı.

Yaz aylarında vatandaşların sinek ve haşereyle ilgili rahatsızlık yaşamaması için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.