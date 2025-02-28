İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dan ramazanın müjdecisi hilal görüldü.
Akşam namazı öncesi avluya kurulan teleskoptan yapılan gözlemi takip eden halk, hilalin görülmesini tekbirlerle karşıladı.
Ramazanın müjdecisi hilalin görülmesi sebebiyle akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'da sekiz pare top atışı yapıldı.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, hoparlörden yaptığı duyuruda, hilalin görüldüğünü ve Ramazan-ı Şerife girildiğini söyledi.
Kisvani, Filistin ile Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Gazze için dua etti.
Son Dakika › Güncel › Mescid-i Aksa'da Ramazan Hilali Görüldü - Son Dakika
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