Mescid-i Aksa'da Ramazan Hilali Görüldü

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İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dan ramazanın müjdecisi hilal görüldü.

Akşam namazı öncesi avluya kurulan teleskoptan yapılan gözlemi takip eden halk, hilalin görülmesini tekbirlerle karşıladı.

Ramazanın müjdecisi hilalin görülmesi sebebiyle akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'da sekiz pare top atışı yapıldı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, hoparlörden yaptığı duyuruda, hilalin görüldüğünü ve Ramazan-ı Şerife girildiğini söyledi.

Kisvani, Filistin ile Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Gazze için dua etti.