Meslek Lisesi Tanıtım Etkinliği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ve alanlarının 8. sınıf öğrencilerine tanıtılması amacıyla "Dene, Keşfet, Meslek Lisesiyle Üret" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Tanıtım ve Yönlendirme Komisyonu koordinatörlüğünde, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, İstanbul'daki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler, okullarını ve alanlarını 8. sınıf öğrencilerine tanıttı.

Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, eğitimciler olarak gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Meslek liselerinin, öğrencilerin yeteneklerini somut becerilere dönüştürme noktasında imkan sunan kıymetli kurumlar olduğunu belirten Aydın, bu okullarda yalnızca teorik bilgilerin değil, uygulamalı beceri eğitimlerinin de verildiğini kaydetti.

Aydın, "Öğrencilerimiz, atölyelerde, laboratuvarlarda, gerçek iş ortamlarını simüle eden alanlarda öğrenim fırsatı bulmaktadır. Ayrıca ortaokul öğrencilerimizin mesleki eğitimle tanışmasını sağlamak amacıyla, meslek liselerimizde zanaat atölyeleri açıldı." dedi.

Meslek liselerinin, üniversiteye giden yolda artık bir engel değil, fırsat kapısı olduğunu vurgulayan Aydın, "Bugün meslek lisesi mezunlarımız, istedikleri takdirde alanlarında ön lisans ve lisans eğitimlerine devam edebiliyor, kendi işlerini kurabiliyor, hatta dünya çapında projelere imza atabiliyor." diye konuştu.

Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Program kapsamında 26 alanda dene yap atölyesi gerçekleştirilerek, toplam 2 bin 850 öğrenciye tanıtım yapıldı.

Tanıtım programı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.