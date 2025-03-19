Mesleki Eğitimde Yeni Adımlar - Son Dakika
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Mesleki Eğitimde Yeni Adımlar

Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için yeni adımlar atacaklarını duyurdu.

19.03.2025 11:19
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sektörel işbirlikleri, beceri temelli eğitim yaklaşımı ve genişleyen erişim imkanlarıyla mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve nitelikli insan kaynaklarına olan ihtiyacının karşılanmasında, mesleki ve teknik eğitimin hayati bir konumda olduğunu vurguladı.

Bireyin becerileri kapsamında mesleğe yönlendirilmesi ve eğitimini aldığı meslek alanında istihdam edilmesinin önemli hedefleri arasında yer aldığını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, milli bir sorumluluk olarak gördüğümüz mesleki ve teknik eğitimde, öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak, özel yeteneklerini ve becerilerini tespit ederek erken dönemde farkındalık oluşturmak için 'herkesin bir mesleği olmalı' anlayışıyla yeni adımlar attık. Sektörel iş birliklerimiz, beceri temelli eğitim yaklaşımımız ve genişleyen erişim imkanlarımızla mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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