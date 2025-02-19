Mesudiye'de Ev Yangını - Son Dakika
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Mesudiye'de Ev Yangını

Mesudiye\'de Ev Yangını

Mesudiye'de muhtar Ferda Sesler'e ait evde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. İtfaiye müdahale etti.

19.02.2025 22:17
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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, aynı zamanda Karacaören Mahallesi Muhtarı Ferda Sesler'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin evi sarması üzerine itfaiyeye haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, bölgeye giderek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mesudiye'de Ev Yangını - Son Dakika

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