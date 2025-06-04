Meta Nükleer Enerji Alacak

NEW YORK, 4 Haziran (Xinhua) -- ABD'li Constellation Energy Corp. şirketi, yapay zeka projelerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak isteyen Meta Platforms Inc. şirketine Illinois'teki bir nükleer santralden enerji satacak.

Salı günü yapılan açıklamaya göre Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi olan Meta, 2027 ortalarında eyalet sübvansiyonlarının sona ermesinden itibaren Clinton'da bulunan santralden 1.121 megavat enerji satın almak üzere 20 yıllık bir sözleşme imzaladı.

ABD'deki en büyük nükleer santral işleticisi olan Constellation anlaşma uyarınca Clinton'daki santralin üretim gücünü artırmak için yatırımda bulunacak. Clinton'daki santralde yeni bir reaktör inşa etmeyi de planlayan şirketin, an itibarıyla ikinci ünite için federal onayı bulunuyor.

Bloomberg News'ün haberine göre Constellation CEO'su Jeo Dominguez, "O santral, yeni nesil varlıklarımızı inşa etme konusunda Meta ve diğerleriyle görüşebileceğimiz en mantıklı yer. Bu görüşmelerde epey ilerleme katetmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.