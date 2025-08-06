Meteksan Savunma'dan Yeni Tesis Açılışı - Son Dakika
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Meteksan Savunma'dan Yeni Tesis Açılışı

06.08.2025 12:54
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Meteksan Savunma, yeni üretim ve entegrasyon tesisini Bilkent Cyberpark'ta açtı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yüksek teknolojiye dayalı çözümler ve alt sistemler geliştiren Meteksan Savunma, yeni bir üretim ve entegrasyon tesisini devreye aldı.

Bilkent Cyberpark bünyesinde faaliyet gösterecek Üretim ve Entegrasyon Binası için açılış töreni düzenlendi.

Yeni tesis, 2500 metrekarelik kapalı alanı, modern üretim altyapısı ve ileri düzey test kapasitesiyle; kritik alt sistemlerin seri üretimi, montajı, entegrasyonu ve kalifikasyonu için yüksek bir mühendislik disiplinine göre yapılandırıldı.

Tesisin 1500 metrekarelik üretim alanı; akustik sistemlerden radar altimetrelere, veri linklerinden KKS alıcılarına kadar pek çok alt sistemin ve bu sistemlere ait kart, anten, sensör, modül gibi bileşenlerin yerli imkanlarla üretimini gerçekleştirecek kapasiteye sahip bulunuyor.

Entegrasyon bölümünde ise 1000 metrekarelik alanda Türkiye'nin elektronik harp ve radar sistemleri açısından stratejik projeleri olan SEYMEN, MERT, KAPAN, MİLSAR, AKSON ve Retinar gibi kritik sistemlerin saha öncesi test ve kabul süreçleri en üst düzeyde güvenilirlikle icra edilebilecek.

Bu altyapı sadece mevcut ihtiyaçlara yanıt vermekle kalmayacak, aynı zamanda geleceğin tehdit ortamına yönelik AR-GE ve prototipleme faaliyetleri için de güçlü bir zemin oluşturacak.

Yeni ürün geliştirme süreçleri; modern laboratuvarlar, sistem entegrasyon odaları ve mühendislik çalışma alanlarıyla desteklenecek.

Savunma ve ihracata katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi işbirliğinin önemini vurgulayarak, tesisin Türkiye savunma sanayisi ekosistemine hayırlı olmasını diledi. Görgün, şöyle konuştu:

"Geçmişte üniversite ve sanayi işbirliği anlamında gayretleri olmuş, önemli bir savunma sanayisi şirketinde tecrübesi bulunan ve şimdi de Savunma Sanayii Başkanı olarak, Bilkent Cyberpark'ın ve Bilkent Üniversitesi'nde şirketlerin üniversitenin gelişmesine, akademisyen ve öğrencilerine verdiği katkılar bakımından öncü olduğunu söyleyebilirim. Bu çatı altındaki önemli şirketlerden biri Meteksan'ın yürüttüğü faaliyetleri, gerek nitelik gerek maliyet etkin çözümler oluşturmak adına oluşturduğu altyapının açılışında beraberiz. Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı politikaları ile eşgüdümlü çalışan Meteksan'ın, özellikle SSB olarak vurguladığımız ihracat çerçevesindeki yaklaşımlarından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Tüm çözümleri ile kahraman güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gayretle çalışacağından hiçbir şüphemiz yoktur."

Meteksan Savunma Genel Müdürü Adil Baktır da artan üretim ve entegrasyon ihtiyaçlarını karşılamak için açılan tesiste, Türkiye'nin savunma sistemlerine ve ihracat ihtiyaçlarına katkıda bulunacaklarını söyledi.

Sahada özgün olarak görev yapan 20'nin üzerinde ürünle aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını ifade eden Baktır, şunları kaydetti:

"Doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru maliyetle sunabilmek için 2024 yılında odaklanma stratejimizi hayata geçirdik. Yurt içi ve yurt dışı platform üreticilerin güvenle çalışabileceği bir üretim ortağı olmanın yanı sıra, rekabet gücümüzü daha da artırmak ve alandaki etkinliklerimizi yurt dışında daha çok değerlendirerek ülkemizin savunma sanayi ekosistemine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Yurt dışı odak bölgelerimizde temsilcilikler açarak ihtiyaçları yerinde anlamayı ve hızlı çözümler sunmayı başardık. Yurtiçinde de mevcut ürün portföyümüzle güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra daha maliyet etkin çözümler bulmak için çalışıyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı için geliştirilecek yeni ürünlerde stratejik iş birliklerine açığız."

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Meteksan Savunma'nın ürün ve teknolojilerinin bir bölümünü üniversitedeki proje ortakları ile gerçekleştirdiğine işaret ederek, bunların teorik bilginin pratiğe dönüşmesinin en önemli örnekleri arasında olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Meteksan Savunma, Teknoloji, İhracat, Türkiye, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteksan Savunma'dan Yeni Tesis Açılışı - Son Dakika

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