Metrobüs Kazası İçin Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Metrobüs Kazası İçin Soru Önergesi

İBB Meclisinde, Beylikdüzü metrobüs kazasıyla ilgili soru önergesi kabul edildi.

12.05.2025 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi İbrahim Akın, İstanbul'un en yoğun ulaşım hattı olan metrobüs güzergahında yaşanan bu acı olayın ardında yatan ihmalleri ve sistemsel sorunları kamuoyunun gündemine taşımak, can güvenliğine ilişkin kurumsal sorumluluğu sorgulamak amacıyla soru önergesi vereceğini söyledi.

Akın, "Kazanın ardından ortaya çıkan bulgular, sadece bir teknik arıza değil, bakım ve denetim zincirinde süregelen ciddi zafiyetleri işaret etmektedir. Tanık beyanlarına göre, metrobüs araçlarında ön panel arıza uyarıları aktifken sefere çıkıldığı, şoförlerin konuyu bildirmesine rağmen 'Yetkimiz yok.' yanıtı aldığı, ayrıca beyaz yol, beton yol uygulamasının da araç güvenliğini olumsuz etkilediği kamuoyuna yansımıştır." ifadelerini kullandı.

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yaşanan kazanın teknik nedenleri hakkında başlatılmış idari ve teknik soruşturma olup olmadığını ve bu süreci hangi birimin yönettiğini soran Akın, "Kazaya karışan araçların son bakım tarihleri nedir? Bu araçların bağlı olduğu yüklenici firma kimdir? Bu firmaya bu kaza veya daha önceki kazalarla bağlantılı olarak herhangi bir cezai işlem uygulanmış mıdır? 2019-2025 yılları arasında metrobüs hattında yaşanan ölümlü veya yaralanmalı kazalar kaç adettir? Bu kazalara ilişkin yürütülen idari soruşturmaların sonuçları nelerdir? Bu soruşturmalar sonucunda İETT bünyesinde görevli personele veya yüklenici firmalara uygulanan idari ve mali yaptırımlar olmuş mudur?" sorularını yöneltti.

Akın, İETT tarafından hizmet alımıyla sürdürülen metrobüs bakım işlemlerinde görevli yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin halen yürürlükte olup olmadığını sorarak, şunları kaydetti:

"Bu firmanın geçmiş 5 yıl içinde aldığı toplam ceza ve ihtar sayısı nedir? Beyaz yol, beton yol uygulaması kapsamında fren mesafesi, yol tutuşu, lastik aşınması gibi temel güvenlik unsurlarının ölçüldüğü teknik bir değerlendirme raporu hazırlanmış mıdır? Bu rapor kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? İETT metrobüs şoförlerinin, arıza bildiriminde bulunduklarında işlem yapılmadığı yönündeki beyanları doğrultusunda, arıza takip ve müdahale sistemi yeniden yapılandırılmakta mıdır? Şoförlerin teknik uyarılara müdahale yetkisi olup olmadığı açıkça tanımlanmış mıdır?"

Başkanvekili Aslan, bu tür olaylarda, olay olduğu anda otomatik olarak savcılığın ve İETT Teftiş Kurulunun devreye girdiğini ve yeterli soruşturmaların yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, İbrahim Akın, Beylikdüzü, Güvenlik, istanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüs Kazası İçin Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:21:01. #7.11#
SON DAKİKA: Metrobüs Kazası İçin Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.