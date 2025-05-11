Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ebru Heper\'in Cenazesi Sivas\'a Gönderildi

Beylikdüzü'nde, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcu Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'a gönderildi.
Aile yakınlarınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Heper'in (37) cenazesi, Küçükçekmece'deki gasilhaneye getirildi.
Heper'in buradan alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü.
Ebru Heper'in cenazesinin yarın Sivas'ın Merkez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Dün, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.
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