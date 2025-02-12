Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metruk evde define arayan 4 kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, rutin devriye sırasında Bayındırlık Mahallesi'nde metruk bir evin bahçesinden sesler geldiğini fark etti.
Bahçeye giren ekipler, 4 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü.
Ekiplerce, kaçak kazıda kullanılan hilti, kazma, kürek ve güç kaynağına el konuldu.
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