Mevlid-i Nebi Haftası’nda Konferans - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mevlid-i Nebi Haftası’nda Konferans

Mevlid-i Nebi Haftası’nda Konferans

Samsun'da düzenlenen konferansta Hz. Muhammed'in şahsiyeti ve hayatı vurgulandı.

24.09.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Samsun İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen konferansta, düzenledikleri programlarla Hz. Muhammed'in hayatı ve davranışlarını örnek alabilmek için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Hz. Muhammed'in, "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınızda benden sonra sapıklığa asla düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberinin sünneti." sözü bulunduğunu anlatan Bircan, "Hz. Muhammed'in hayatı kapalı bir hayat değildir, şeffaftır. Aile hayatından, iş hayatından, devlet başkanlığından, ordu komutanlığına varıncaya kadar şeffaflık vardır. Kur'an'da şu ifade çok güzel anlatır; 'İçinizden bir peygamber geldi' diyor Cenabı Allah bize. Ümmete, insanlığa söylüyor. Bunun hikmeti ne biliyor musunuz? Allah bize Kur'an'ı anlatan, bize rehber olacak Kur'an'ın tefsiri, müfessiri olarak Peygamber gönderiyor. Bizden, içimizden biri. Bizim gibi uyuyan, bizim gibi yorulan, bizim gibi acıkan, bizim gibi çalışan, bizim gibi bir insan." ifadelerini kullandı.

Şahsiyet inşasında en önemli unsurun Hz. Muhammed'in hayatı olduğunu vurgulayan Bircan, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz yaşayan bir Kur'andır, her şeyi öğretmiştir. Yani şu hayat, yapacağımız her şeyin şahsiyet inşaatı Peygamber Efendimizin hayatında vardır. Doğruluk, dürüstlük, merhamet, adalet, bütün kavramlar, şahsiyeti oluşturmaktadır. Mevlid-i Nebi haftaları peygamberimizin hayatını başta kendimize, ailemize, konum komşumuza, evlatlarımıza, kim varsa etrafımıza, memurlarımıza, işlerimize en güzel şekilde anlatmanın yoludur. Memleketimizde, kültürümüzde, vatandaşımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir vatandaşımızda peygamber sevgisi diğer milletlerden çok ama çok farklıdır. Bizim en büyük güvencemiz, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir."

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır ise Mevlid-i Nebi Haftası'nda her yıl ayrı bir konu işlendiğini, bu yıl Hz. Muhammed'in şahsiyeti konusunun işleneceğini dile getirdi.

Hz. Muhammed'in hayatının örnek alınması konusunda programlar düzenlediklerini belirten Çakır, "Peygamberimizin ilahi mesajlarını en iyi şekilde anlayarak, özümseyerek kişiliğinize nakış nakış, ilmek ilmek işleyerek yerine getirebiliriz. Hz. Muhammed'in rehberliğinde, onun önderliğinde ve kendimize onun dürüstlüğü, güvenilirliği, merhameti, adaleti, hakkaniyeti, hikmeti, irfanı rehber alarak kendi şahsiyetimizin oluşmasındaki en temel taşı kendimize rehber edilmiş oluruz." dedi.

Programa Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Sanat, Remzi Bircan, Konferans, Etkinlik, Şahsiyet, Kültür, samsun, Güncel, Yaşam, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlid-i Nebi Haftası’nda Konferans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Tam 17 ton ele geçirildi ’Ya yakalanmasalardı’ dedirten görüntüler Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
17:43 Erdoğan, BM kürsüsünde BM’yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Erdoğan, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
10:11 Derbi bütün hesapları değiştirdi Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi
09:41 Trump, Zelenskiy’i ’Pazarlamacı’ olarak nitelendirdi Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi
09:31 Taraftarlar bekliyordu Jose Mourinho’dan derbi sonrası ilk hamle geldi Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi
09:23 Küçükçekmece’de korku dolu anlar Dua edip kendini aşağı bıraktı Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Dua edip kendini aşağı bıraktı
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
09:19 Deha dizisinde Prens repliği Giray Altınok’tan yorum gecikmedi Deha dizisinde Prens repliği! Giray Altınok'tan yorum gecikmedi
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:55 Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi
08:52 Arkadaşını çekiçle yaraladıktan sonra evi ateşe veren zanlı eğlence mekanında yakalandı Arkadaşını çekiçle yaraladıktan sonra evi ateşe veren zanlı eğlence mekanında yakalandı
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 20:20:30. #1.11#
SON DAKİKA: Mevlid-i Nebi Haftası’nda Konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement