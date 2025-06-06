Mevsimlik Tarım İşçileri Bayramda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Mevsimlik Tarım İşçileri Bayramda Bir Araya Geldi

06.06.2025 12:52
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, bayramlaşarak memleket hasretini paylaştı.

Doğu ve Güneydoğu illerinden Bilecik'in İnhisar ilçesine gelerek çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçileri, bayramlaştı.

Kaymakamlık tarafından kendilerine ayrılan alanlardaki çadırlarda yaşamlarını sürdüren sera işçileri, Kurban Bayramı'nı memleketlerinden uzakta geçiriyor.

Birbirleriyle bayramlaşan işçileri İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve çocuklara çikolata dağıttı.

Belediye Başkanı Arslan, yaptığı açıklamada, memleketlerinden uzakta olan tarım işçilerinin bayramlarını kutlamak istediğini söyledi.

Çoğunluğu Şanlıurfa'dan olmak üzere Güneydoğu'dan gelen tarım işçilerinin, geçimlerini sağlamak için ilçede yaşamlarını sürdüklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"İnhisar, Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarım alanında önemli merkezlerinden biri. Bölgenin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sakarya Havzası'nda yer alan ilçemiz ve Söğüt ilçesine bağlı köylerde tarım işçileri, ekmek parası için ter döküyor. Mevsimlik tarım işçileri alın teri dökerek üretime katkı sağlıyor. Memleketlerinden uzak yaşadıkları bayramı onlarla paylaşmak istedik. Yaşam koşullarının daha iyi şartlarda olması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Yaşam şartlarını iyileştirmek için konteynerlere yerleştireceğiz. Daha güzel şartlarda yaşamaları için her zaman yanlarındayız. Üretime verdikleri katkı nedeniyle tüm çiftçiler adına teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum."

İşçilere çavuşluk yapan Salih Unutur da yaklaşık 18 yıldır İnhisar'da tarım sektöründe çalıştıklarını dile getirdi.

Arslan'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Unutur, "Kendi memleketimizde bayramı kutlayamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Biz de bayramımızı kendi memleketimizde kutlamak isterdik ama ekmek parası için uzaklardan geliyoruz. Belediye Başkanımız bize her türlü desteği veriyor, yardımlarda bulunuyor." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen Ali Unutur da 15 yıldır tarım işçisi olarak çalıştığını, memleket hasreti çektiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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