Mezitli Belediyesi Denetimlerini Sıklaştırdı

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(MEZİTLİ) - Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlere, fırınlara ve pazar yerlerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, kasa reyon fiyat farkı, etiketsiz ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler, hijyen koşulları ve ekmeklerde eksik gramaj kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde belirtilen hususlara uymayan market, fırın ve işletmeler için tutanaklar düzenlenirken, gramaj eksikliği olan ürünlere de el kondu.