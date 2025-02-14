Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıdı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in talimatıyla ilçe merkezinde öğrenciler için sürpriz hazırlandı.
Belediye ekipleri yüksek kesimlerden topladıkları karları 2 kamyona yükleyerek Mezitli Abdulkadir Perşembe Vakfı Anaokulunun bahçesine döktü.
Karı görünce büyük şaşkınlık yaşayan minikler, doyasıya kar topu oynadı, kardan adam yaptı.
Öğrenciler, kendilerine sürpriz yapan yetkililere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Mezitli'de Öğrencilere Kar Sürprizi - Son Dakika
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