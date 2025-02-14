Mezitli'de Öğrencilere Kar Sürprizi

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Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıdı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in talimatıyla ilçe merkezinde öğrenciler için sürpriz hazırlandı.

Belediye ekipleri yüksek kesimlerden topladıkları karları 2 kamyona yükleyerek Mezitli Abdulkadir Perşembe Vakfı Anaokulunun bahçesine döktü.

Karı görünce büyük şaşkınlık yaşayan minikler, doyasıya kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Öğrenciler, kendilerine sürpriz yapan yetkililere teşekkür etti.