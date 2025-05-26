Mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi

Devrek'te Üniversite öğrencileri mezuniyetlerini kep atarak kutladılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler mezuniyet sevinçlerini keplerini havaya atarak kutladılar. Bir genç ise iki yıldır arkadaşı olan genç kıza evlilik teklifinde bulundu.

Devrek ilçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde üniversite öğrencileri okullarını bitirmenin sevincini keplerini havaya atarak kutladılar. Devrek Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen programda Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu, Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bir araya geldiği mezuniyet töreninde bin öğrenci mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutlarken, programa katılan protokol üyeleri ve yaklaşık 2300 öğrenci yakınları da bu sevince tanıklık ettiler.

Düzenlenen mezuniyet törenine; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti Zonguldak Milletvekili AhmetÇolakoğlu Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, MYO Güçlendirme Derneği Başkanı Sevgi Kurtoğlu, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ile çok sayıda davetli katıldı.

Kep töreninden sonra ise Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Öğrencisi Erdal Kerem Çuhadır aynı alanda eğitim gören Sema Can'a evlilik teklifinde bulunarak bu mutlu günün anısına sevgilisine yüzük takmanın mutluluğunu yaşarken, arkadaşları ise bu sevince ortak oldular.

Programın sonunda yüzlerce öğrenci protokol üyelerinin de iştiraki mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar.