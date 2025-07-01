MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer'i ziyaret etti.
İlçe Başkanı Mehmet Yayla, Özer'e yeni görevinde başarılar diledi.
İlçe Emniyet Müdürü Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yayla'ya teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › MHP Anamur'dan Emniyet Müdürü'ne Ziyaret - Son Dakika
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