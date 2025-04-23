MHP, İstanbul'daki depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletildiği bir mesaj yayımladı.
Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Son Dakika › Güncel › MHP'den Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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