MHP'den Kurban Bayramı Mesajı

MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirel, mesajında, Kurban Bayramı'nın, milletin inanç, merhamet ve dayanışma değerlerini en derin şekilde yaşadığı, kardeşlik ve birlik duygularının pekiştiği müstesna zamanlardan birisi olduğunu belirtti.

Bu mübarek günlerin, yardımlaşmanın, hoşgörünün ve paylaşmanın hat safhaya ulaştığı günler olduğuna vurgu yapan Demirel, "İhtiyaç sahiplerine el uzatmanın, mazlumların yanında durmanın ve gönül köprüleri kurmanın en güzel vesilelerinden biridir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, her zaman olduğu gibi bu bayramda da milletimizin yanındayız. Hangi şartta olursa olsun, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demirel, Kurban Bayramı'nın ülkeye, millete ve tüm Türk-İslam dünyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.