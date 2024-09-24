MHP'den Su Baskınları Uyarısı

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, kış aylarında yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Kanlı, yazılı açıklamasında, kentte kış aylarına yönelik hazırlık yapılmadığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin su baskınlarına karşı önlem alması gerektiğini anlatan Kanlı, şunları kaydetti:

"Sonbahara adım attık, önümüz kış. Yayla mevsimi kapandı, okullar açıldı. Yaşananlar ve yaşanacaklar yine belli. Önümüzdeki günlerde araç trafiği çilesi daha da ağırlaşacak, kaldırımlar yürünmez hale gelecek. Yağmurlarla birlikte önümüzdeki aylarda su baskınları daha da artacak."