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MHP'den Türk Sinemasına Özel Kitap

MHP\'den Türk Sinemasına Özel Kitap

MHP, 55. kuruluş yılı için Türk sinemasının efsane isimlerini içeren 'Sinema Yeşilçam' kitabını hazırladı.

25.12.2024 15:16
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kültür ve Sanat İşlerince "Sinema Yeşilçam" kitabı hazırlandı.

Genel Başkan Devlet Bahçeli himayesinde hazırlanan kitapta, MHP'nin kuruluşunun 55'inci yılı dolayısıyla Türk sinemasının 55 efsane ismi yer alıyor.

Kitabın ön sözünü kaleme alan Bahçeli, Türk sinemasının milletin ruh kökünün yansıtılmasında bir cevher gibi Anadolu'nun bağrında saklı duran, el değmemiş duyguların beyaz perdeye aktarılmasında mühim bir vasıta işlevi gördüğünü ifade etti.

Türk sinemasının kimi zaman güldüren kimi zaman düşündüren kimi zaman da hüzünlendiren karakterlerinin Türk sinema ve sanat hayatına derin izler bıraktığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal ve psikolojik gelişmelerin veya gerçeklerin bir senaryo kapsamında gösteriminde bilhassa Yeşilçam ve Yeşilçam'a renk ve ruh veren sanatçılarımızın muazzam bir rolü olmuştur. Her birisi kendi alanında ekol, hatta mektep olan bu sanatçılarımızın milli hafızaya kazınarak gelecek nesiller tarafından hatırlanması ve tanınması elbette Türk kültür ve sanat hayatına muhterem bir destek, aynı şekilde sanatçıya duyulan vefanın gereğidir."

"Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı" ve "Halıcı Kız" filmlerinin posterlerinin yer aldığı kitapta, Türk sinemasının 4 yapraklı yoncası olarak bilinen Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit'in sanatsal yaşamından kesitler sunuluyor.

Kitapta, "Küçük Hanımefendi" Belgin Doruk'tan "Taçsız Kral" Ayhan Işık'a, Yeşilçam'ın ilk yıldızları Nedret Güvenç'ten Eşref Kolçak'a, Aliye Rona'dan Neriman Köksal'a, Cüneyt Arkın'dan Fikret Hakan'a, Türk sinemasının güldüren yüzü Kemal Sunal'a kadar pek çok sanatçının filmlerinin isimleri ile afişleri ve sinema kariyerlerine ilişkin bilgilere yer veriliyor.

Kitabın son bölümünde Bahçeli'nin, "Sanatçı ile siyasetçiyi kesiştiren yolları buluşturan ortak bir payda vardır. Nitekim hem sanatçı hem siyasetçi belki de hiç karşılaşmadıkları, karşılaşmayacakları insanların hislerine, isteklerine, arzularına sözcülük yapmaktadırlar." ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP'den Türk Sinemasına Özel Kitap - Son Dakika

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