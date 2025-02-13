MHP İzmir'de Yerel Yönetimler Toplantısı Düzenleyecek

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MHP tarafından İzmir'de bölgesel yerel yönetimler toplantısı gerçekleştirilecek.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat'ta Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu'nda, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlığında yapılacak toplantıya İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Aydın illerinde görev yapan MHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleri katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durmaz, "Yaptığımız çalışmaların millet merkezli üretken belediyecilik anlayışı temellerine oturtulmuş hedefleri var. Diğer illerde olduğu gibi İzmir'de gerçekleştireceğimiz bölgesel toplantının çok verimli geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin ise toplantının belediye meclis üyelerinin çalışmalarına hız katacağına inandığını kaydetti.