MHP, Türkeş\'i 28. Yılda Andı

(ANKARA) - MHP Başkanlık Divanı, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılında, kabri başında düzenlenen anma programına Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Ankara İl Başkanı ve ilçe başkanları katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yalçın, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı.
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