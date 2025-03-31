MHP ve DEM Parti Bayramlaştı

(ANKARA) - MHP heyeti, ilk kez DEM Parti heyetinin bayramını kutladı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, DEM Parti heyetine kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederken "Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukumuzun bir kez daha perçinleşmesine inşallah vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, "Son dönemde öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması buruk bir bayram yaşamamıza sebep oluyor" diye konuştu.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. MHP heyetini DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Yüksel Mutlu, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan kabul etti.

Büyükataman: "Dostluk kapılarının yeniden aralandığı günleri birlikte idrak edeceğiz"

DEM Parti heyetinin ve basının bayramının kutlayarak sözlerine başlayan Büyükataman, şöyle konuştu:

"DEM Partisi mensubu arkadaşlarımızın bayramını, şimdi bugün bizi yalnız bırakmayan basın emekçisi kardeşlerimin bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Bugün bayram; dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişleştik. DEM Parti dahil olmak kaydıyla bütün siyasi partileri CHP biliyorsunuz siyasi partilerle bayramlaşmayı arzu etmediğini ifade ederek İstanbul'da bir program düzenliyor. Bunun dışında bütün siyasi partilerle kısmet olursa bayramlaşmayı arzu ediyoruz. O çerçevede DEM Parti'yi ziyaret ediyoruz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum. Bayramı inşallah bayram tadında kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukumuzun bir kez daha perçinleşmesine inşallah vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada genel başkanımızın da selamlarını ve bayram tebriklerini ifade ediyoruz."

Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu da Büyükataman'ın bayram dileklerini kabul ederek "Çok teşekkür ederiz. Sayın Devlet Bahçeli'ye biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Türkdoğan: "Öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması buruk bir bayram yaşamamıza sebep oluyor"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan, MHP ziyareti önemli bulduklarını belirterek, "Bayramlaşmak aynı zamanda kavuşmaktır. Bayram vesilesiyle ben de birkaç dilekte bulunmak isterim. Öncelikle özgürlüğünden yoksun olan kardeşlerimizin arkadaşlarımızın dostlarımızın seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını dilerim. Hele hele bu son dönemde öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması ve tabii bu adeta buruk bir bayram yaşamamıza sebep oluyor" diye konuştu.

Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyı hatırlatan Türkdoğan, "Barış ve demokratik toplum çağrısının gereği yapılır yeni bir Türkiye'yi barış içerisinde inşa edebiliriz. İnşa edeceğimiz bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını istiyoruz. Demokraside halkın iradesine tam olarak saygı duyacağı bir rejim olacaktır. Bu bakımdan özellikle halkın iradesinin tecelli ettiği bu iradeye saygı duyulduğunu görmek isteriz. Bu dileklerimi bu vesileyle ifade etmek istedim geldiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Büyükataman: "Demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabi hakları ama ölçüyü kaçırmamak lazım"

Büyükataman, Türkdoğan'ın konuşmasının ardından yeniden söz alarak, "Ben tabii bu arada ifade ettiğiniz bu iyi niyet temellerine iştirak ediyorum. Türkiye demokrasi ile idare edilen bir ülke. İnsanlarımızın yasalar ve anayasa çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabi hakları ama ölçüyü kaçırmamak lazım" diye konuştu. "Toplumun huzurunu hedef alabilecek noktalara evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz" diyen Büyükataman, şunları ifade etti:

"Türkiye olarak hep beraber çok acı tecrübeler yaşadık. Bu tecrübelerin ışığı altında mutlaka tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz, en tabii hakkımız. Sorumlu bir anlayışla tepkimizi ortaya koyabilmek daha uygun olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin malum bir soruşturma çerçevesinde vatandaşı nümayişe, sokaklara davet eden çağrısı karşısında partinizin yapmış olduğu çağrıyı da çok önemli ve anlamlı buluyoruz. Tabii ki bu ülkede yaşayan herkes en tabii hakkı olarak gerektiğinde demokratik tepkisini ortaya koymalı ama ifade ettiğim gibi yasalar, Anayasa çerçevesinde olduğu takdirde mutlaka daha kıymetli doğrudur."

Mutlu: "İnsanların düşüncelerinden ya da demokratik haklarından dolayı cezaevinde olmamaları gerektiğine inanıyoruz"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, "Siyasetin demokratikleşmesi aynı zamanda toplumun da buna ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. O nedenle tabii ki kayyum ve antidemokratik uygulamalara karşı bir partiyiz. Bunun acısını çekmiş bir partiyiz. O nedenle insanların demokratik haklarını kullanmalarında hiçbir beis yok ancak insanların düşüncelerinden, inançlarından, duygularından ya da demokratik haklarından dolayı cezaevinde olmamaları gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.