MHP Yalova İl Başkanı: Silahlı kavga partimizle ilgisi yok - Son Dakika
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MHP Yalova İl Başkanı: Silahlı kavga partimizle ilgisi yok

MHP Yalova İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan, adliye çıkışında yaşanan silahlı kavganın partileriyle ilgisi bulunmayan kişiler arasında gerçekleştiğini belirtti. Güldoğan, olayın ardından yapılan haksız suçlamaları reddederek, partisinin bu tür olaylarla hiçbir ilişkisi olmadığını vurguladı. Olayın provokasyon amaçlı olduğunu ifade eden Güldoğan, ülküdaşları ve Yalovalıları metanetli olmaya çağırdı.

19.07.2024 16:19
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MHP Yalova İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan, adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavganın partileriyle ilgisi bulunmayan kişiler arasında yaşandığını belirtti.

Güldoğan, yaptığı yazılı açıklamada, dün Yalova Adliyesi önünde yaşanan olaya MHP'nin adının haksız yere karıştırıldığı, bunun üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu aktardı.

Yaşanan silahlı çatışmanın, tarafların daha önceden aralarındaki husumetten kaynaklandığını anlatan Güldoğan, şunları kaydetti:

"Taraflardan adı geçen şahısların partimizin herhangi bir kademesinde görevi yoktur. Partimizin bu olayla hiçbir ilgisini bulunmadığını önemle bildirmek isteriz. Bu durum son zamanlarda adi bir cinayetle partimizi ilişkilendirmeye çalışan şer odaklarının devamı niteliğindedir. Partimizin adı bu tip adli olaylarda kasten kullanılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, adını bu tür olaylarda anmaya çalışanların basit oyunlarına gelmeyecek kadar köklü ve şerefli bir duruşa sahiptir. Tüm ülküdaşlarımızı ve Yalovalı hemşerilerimizi metanetli ve soğuk kanlı olmaya davet ediyoruz. Bu tür ucuz provokasyonlara gelmemelerini önemli rica ediyoruz."

Yalova Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada O.K. (29) ve C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek müdahalede bulunduğu olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alınmış, yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Yalova İl Başkanı: Silahlı kavga partimizle ilgisi yok - Son Dakika

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