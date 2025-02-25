MHRS İyileştirme Toplantıları Başladı - Son Dakika
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MHRS İyileştirme Toplantıları Başladı

Sağlık Bakanlığı, randevu sorunlarını çözmek için bölge toplantıları düzenliyor, bekleyen talepler azaldı.

25.02.2025 13:11
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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün bazı branşlarda yaşanan randevu sorunu konusunda çözüm üretmek amacıyla bölge toplantıları yaptığını ve yerel düzeyde MHRS'yi (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) değerlendirdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün bazı branşlarda yaşanan randevu sorunu konusunda çözüm üretmek amacıyla bölge toplantıları yaptığı ve yerel düzeyde MHRS'yi (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) değerlendirildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde birçok il ile İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakalarında ayrı ayrı düzenlenen İl Koordinasyon ve MHRS Değerlendirme Toplantılarına Ege Bölgesi'yle devam ediliyor. Toplantılara o bölgedeki İl Sağlık Müdürleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanları, Başhekimler ve MHRS'den sorumlu Başhekim Yardımcıları katılıyor.

İlki 15 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da düzenlenen İl Koordinasyon ve MHRS Değerlendirme Toplantısı'nın onuncusu İzmir'de 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İzmir'de yapılan toplantıyla birlikte 45 ilin il ve hastane bazlı MHRS değerlendirmesi tamamlanmış olacak.

Bu toplantılarla eş zamanlı olarak aynı illerin Sağlık Raporları Eğitimleri, Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde yapılıyor. Ayrıca ekipler, gidilen bölgelerde aktif faaliyet gösteren şehir hastanelerinin işleyişi ile ilgili değerlendirme toplantıları da yapıyor.

Bölge toplantıları ile yerel düzeyde branş temelinde bölgeye özel randevu sorunları tespit edilerek çözüme yönelik çalışma yapılması sağlanıyor, mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kullanılması ve hastalara etkin, hızlı hizmet sunulması hedefleniyor.

"Bekleyen randevu talepleri yüzde 58 oranında azaldı"

Türkiye genelinde, MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısı 2024 yılının Aralık ayında 2 milyon 490 bin 559 iken 2025 yılının Şubat ayında 1 milyon 96 bin 163'e geriledi. Sistemde iki ayrı randevu talebi bulunan kişiler olduğundan randevu bekleyen tekil kişi sayısı ise 1 milyon 42 bin 471. Kısa sürede yürütülen tüm çalışmalar neticesinde bekleyen randevu talepleri yüzde 58 oranında azaldı.

Veriler detaylı değerlendirildiğinde randevu talebi oluşturan kişilerden 197 bin 949'unun belirli bir hekimi tercih ettiği için beklediği, aynı branştan diğer hekimleri seçmek isterlerse bekleyen bu kişilerin randevu talebinin branş bazında karşılanabildiği görülüyor. Dolayısıyla klinik bazında bekleyen randevu talep sayısı 898 bin 214'e düşmüş durumda. Bu da MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısının aslında yüzde 64 oranında azaldığını, Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla randevu talebinin 3'te 2'sinin karşılandığını gösteriyor.

Tüm Türkiye'de MHRS'ye kayıtlı 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verilebiliyorken ?69 ilde aynı günde tüm branşlara ve 73 ilde aynı haftada tüm branşlara randevu verilebiliyor.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi, doğru basamaklarda etkin tedavi almaları ve takiplerinin en iyi şekilde sürdürülmesi için çalışmaya devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MHRS İyileştirme Toplantıları Başladı - Son Dakika

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