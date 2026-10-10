Michigan Üniversitesi verilerine göre ABD'de tüketici güveni ekimde 46,3'e geriledi - Son Dakika
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Michigan Üniversitesi verilerine göre ABD'de tüketici güveni ekimde 46,3'e geriledi

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Michigan Üniversitesi verilerine göre ABD\'de tüketici güveni ekimde 46,3\'e geriledi
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ABD'de tüketici güveni, Michigan Üniversitesi'nin ön verilerine göre ekimde 48,1'den 46,3'e inerek üst üste üçüncü ayda da geriledi. Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi 50,9'dan 44,7'ye düşerken düşük gelirli ve küçük portföylü tüketicilerin güveni sert biçimde azaldı.

NEW YORK, 10 Ekim (Xinhua) -- ABD'de hanehalklarının genel ekonomik görünüme ilişkin karamsarlığının artmasıyla tüketici güveni ekim ayında da gerilemeye devam etti.

Michigan Üniversitesi tarafından cuma günü açıklanan ön verilere göre, yakından takip edilen Tüketici Güven Endeksi, eylül ayındaki 48,1'lik nihai seviyesinden 46,3'e gerileyerek ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı ve üst üste üçüncü ayda da düşüş kaydetti.

Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi, eylül ayındaki 50,9'luk nihai seviyesinden 44,7'ye gerilerken Beklentiler Endeksi 46,3'ten 47,3'e yükseldi.

Bir yıllık enflasyon beklentisi eylüldeki yüzde 4,6 seviyesinden ekimde yüzde 4,7'ye yükselerek İran'daki çatışma başlamadan önce şubatta kaydedilen yüzde 3,4'lük seviyenin oldukça üzerine çıktı. Beş yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e yükseldi. Her iki döneme ilişkin enflasyon beklentileri üst üste ikinci ay artarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Anket, farklı siyasi görüşlere sahip tüketicilerin ekonominin gidişatının yıl başından bu yana kötüleştiğini düşündüğünü ve yaşam maliyetinden duyulan memnuniyetsizliğin artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Genel olarak fiyat artışlarıyla başa çıkmak için daha kısıtlı kaynaklara sahip olan düşük gelirli tüketiciler ile hisse senedi portföyü daha küçük olan kesimlerin güveninde bu ay sert bir düşüş yaşandı.

Kaynak: Xinhua
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