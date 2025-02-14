Miçotakis'ten Savunma Harcamalarına Destek

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarındaki bütçe sınırlamasının kaldırılmasına yönelik önerisini desteklediğini belirtti.

Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan, uzun zamandır savunma harcamalarının mali kısıtlamalardan muaf tutulmasını savunuyor. Başkan Leyen'in muafiyet maddesini etkinleştirmeye yönelik önerisini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Böylesi bir yaklaşımın, AB üyesi ülkelerin savunma kapasitelerini artırmalarına olanak sağlayacağını kaydeden Miçotakis, "Kolektif güvenliğimiz için önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında, Avrupa'nın savunma harcamalarında artışa ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

AB'nin geçmişteki krizlerde üye ülkelere kamu yatırımlarını önemli ölçüde artırma yetkisi verdiğini hatırlatan von der Leyen, "Şu anda benzer bir yaklaşımı gerektiren başka bir kriz döneminde olduğumuza inanıyorum. Bu yüzden savunma yatırımları için bütçe kurallarından cayma maddesini etkinleştirmeyi teklif edeceğim." demişti.

Von der Leyen, muafiyet maddesiyle üye ülkelerin AB mali kurallarından etkilenmeden savunma harcamalarını önemli ölçüde artırabileceklerini belirtmişti.