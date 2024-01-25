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Microsoft, oyun biriminden 1900 çalışanı işten çıkaracak - Son Dakika
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Microsoft, oyun biriminden 1900 çalışanı işten çıkaracak

ABD'li teknoloji devi Microsoft, oyun biriminden yaklaşık 1900 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, Activision, Blizzard ve King ekiplerinin katılmasının üzerinden üç ay geçtiğini ve büyüyen işlerin destekleneceği bir maliyet yapısına sahip olacaklarını belirtti. Bu sürecin bir parçası olarak oyun birimindeki işten çıkarmaların 22 bin çalışanın yaklaşık yüzde 9'unu etkileyeceği ifade ediliyor.

Microsoft, oyun biriminden 1900 çalışanı işten çıkaracak
25.01.2024 - 20:59,
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ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un oyun biriminden yaklaşık 1900 çalışanı işten çıkaracağı bildirildi.

The Verge'nin haberine göre, Microsoft Gaming'in Üst Yöneticisi (CEO) Phil Spencer konuya ilişkin çalışanlara bir not gönderdi.

Söz konusu notta Spencer, Activision, Blizzard ve King ekiplerinin Microsoft'a katılmasının üzerinden üç ayı aşkın zaman geçtiğini anımsatarak, Microsoft Gaming ve Activision Blizzard yöneticilerinin büyüyen işlerin tamamını destekleyecek sürdürülebilir bir maliyet yapısına sahip strateji ve uygulama planı üzerinde birleşmeye kararlı olduğunu aktardı.

Spencer, bu sürecin bir parçası olarak oyun biriminde yaklaşık 1900 kişinin işine son verme kararı aldıklarını aktardı.

Bu sayı, 22 bin çalışana sahip Microsoft'un oyun birimi, iş gücünün yaklaşık yüzde 9'una tekabül ediyor.

Söz konusu işten çıkarmadan Activision Blizzard, Xbox ve ZeniMax çalışanlarının etkileneceği kaydediliyor.

Öte yandan, Blizzard'ın Yöneticisi Mike Ybarra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Blizzard'dan ayrılacağını açıkladı.

Microsoft, Call of Duty ve Diablo gibi oyunların geliştiricisi Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara geçen yıl ekim ayında satın almıştı.

Kaynak: AA
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