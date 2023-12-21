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Midyat Cezaevinde Yangın Tatbikatı Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Midyat Cezaevinde Yangın Tatbikatı Paniğe Neden Oldu

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yapılan yangın tatbikatı, gerçek yangın sanılarak paniğe neden oldu. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

21.12.2023 - 10:18,
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MARDİN'in Midyat ilçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yapılan yangın tatbikatı, gerçek sanıldı. Cezaevinden dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Midyat ilçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevi'nde, sabah saatlerinde yangın tatbikatı yapıldı. İtfaiyenin ne kadar sürede ulaştığının da tespit edildiği tatbikat, haberi olmayanlarda paniğe yol açtı. Cezaevindeki hareketliliği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Dumanın yükseldiği cezaevi ve çok sayıda itfaiyenin siren çalarak içeri girmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Midyat Cezaevinde Yangın Tatbikatı Paniğe Neden Oldu
Kaynak: DHA
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