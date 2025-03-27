Midyat'ta 400 Fidan Dikimi - Son Dakika
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Midyat'ta 400 Fidan Dikimi

Mardin'in Midyat ilçesinde Orman Haftası kapsamında 400 fidan dikildi; etkinliğe katılım yoğun oldu.

27.03.2025 11:20
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Mardin'in Midyat ilçesinde Orman Haftası kapsamında 400 fidan dikildi.

Mardin Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Midyat yerleşkesinde Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin öğrencilerle fidan dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, iklim dostu, akıllı ve yeşil bir çevre hedefiyle toprağa bıraktıkları her fidanın, geleceğe verdikleri bir sözün simgesi olduğunu belirti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Işık da 2023 yılında uygulamaya koydukları "iklim dostu, akıllı ve yeşil" bir kampüs olma vizyonu kapsamında çok sayıda fidanı toprakla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ağaç dikmenin hem milli hem dini hem de insani bir görev olduğunu, bu görevin öğrenciler tarafından büyük bir neşeyle yerine getirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Işık, yerleşkenin su sorunlarının yakın gelecekte çözüleceğini ve kurulacak iklim dostu enerji sistemleriyle kendi enerjisini kendi üreten, yemyeşil bir kampüs kurulacağının bildirdi.

Işık, bu konuda başta Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, İlçe Emniyet Müdür Celal Özgür Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Abdurrahim Güneş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan bireyler, kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Midyat'ta 400 Fidan Dikimi - Son Dakika

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