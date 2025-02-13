Mardin'in Midyat ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce Hz. Veysel Karani Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.
Camide bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Midyat'ta Berat Kandili Programı - Son Dakika
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