Mihalıççık'ta Eğitime Kar Engeli

Güncel

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Mihalıççık Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 20 Şubat 2025 Perşembe günü tam gün, tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."