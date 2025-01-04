Mike Johnson Yeniden Meclis Başkanı - Son Dakika
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Mike Johnson Yeniden Meclis Başkanı

Mike Johnson, Temsilciler Meclisi'nde 218 oyla tekrar başkan seçildi, Cumhuriyetçiler çoğunlukta.

04.01.2025 00:17
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NEW ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tekrar meclis başkanı seçilerek koltuğunu korudu.

Mike Johnson, Temsilciler Meclisi'nde yapılan ilk oylamada gerekli olan 218 oya ulaşarak yeniden başkan seçildi.

Johnson, 219 üye sayısıyla Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde seçimi kazanırken, oylamada Demokrat partinin adayı Hakeem Jeffries'e 215, Minnesota'nın Cumhuriyetçi üyesi Tom Emmer'a ise 1 oy verildi.

Geçen ay Joe Biden yönetimi ile yapılan Kongre'deki bütçe görüşmeleri sırasında, özellikle Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar konusunda taviz verdiği iddiasıyla bazı Cumhuriyetçilerin eleştirilerine maruz kalan Johnson'ın tekrar seçilmesinin sıkıntılı olabileceği değerlendiriliyordu.

Oylamada Texas temsilcisi Keith Self, Kentucky temsilcisi Thomas Massie ve Güney Carolina temsilcisi Ralph Norman Johnson'a karşı çıkacaklarını açıklamıştı. Oylama öncesi Johson, kameralardan uzak Self ve Norman ile konuşarak onları ikna etmeyi başardı.

ABD'deki 2022 ara seçimlerinden sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele alan Cumhuriyetçiler, Ocak 2023'teki Temsilciler Meclisi başkanlığı seçimlerinde ülke tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde ilk kez 4 gün boyunca meclis başkanı adayı Kevin McCarthy'yi seçmek için 15 kez oylamaya gitmişti.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde şu an 219 üye ile Cumhuriyetçiler çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mike Johnson Yeniden Meclis Başkanı - Son Dakika

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