Milano'da Tütün Yasağı Genişletildi - Son Dakika
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Milano'da Tütün Yasağı Genişletildi

Milano, kamu alanlarında sigara içme yasağını genişletti, tütün kullanımına katı sınırlamalar geldi.

02.01.2025 11:02
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ROMA, 2 Ocak (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kenti, kamu sağlığına yönelik faydaları ve kentin hava kalitesinin iyileştirilmesi için halka açık alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına katı sınırlamalar getirdi.

Milano'da çarşamba günü kent meydanları, caddeler ve parklar gibi halka açık tüm açık alanlarda sigara içilmesini sınırlayan mevcut yasağın kapsamı genişletildi. Kamusal alanlarda diğer insanlarla arada en az 10 metre mesafe olmaksızın sigara içilmesi yasaklanarak şu ana kadar İtalya'da bu konuda getirilen en katı yasak başlamış oldu.

Kentin 2021 yılında yürürlüğe giren bir önceki sigara yasağı da kamuya açık kapalı alanların yanı sıra açık hava toplu taşıma durakları, parklar, mezarlıklar ve spor tesislerinin yakınında sigara içilmesini yasaklıyordu.

Milano Belediye Meclisi'nin Çevre ve Ekolojiden Sorumlu Üyesi Elena Grandi, "Bu, hem kişisel sağlık hem de genel refah açısından herkesin yararına olacak somut bir eylemi garanti altına alan bir önlemdir. Bu önlemin uygulanmasının kolay olmayacağının ya da hemen gerçekleşmeyeceğinin farkındayım. Öte yandan bunun, gerçek bir kültürel değişim sürecini başlatacak bir araç işlevi göreceğine de inanıyorum" dedi.

Söz konusu yasak, elektronik sigara gibi tütün dışı ürünleri kapsamıyor.

Kaynak: Xinhua

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